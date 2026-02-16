الإثنين 2026-02-16 12:33 م

لأول مرة.. زينة تنشر صور توأمها

فاجأت الفنانة زينة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنشرها صور توأمها "زين الدين" و"عز الدين" للمرة الأولى، بعد حرصها لسنوات طويلة على إخفاء ملامحهما عن الجمهور. ونشرت زينة عبر حسابها
الفنانة زينة
 
الإثنين، 16-02-2026 10:37 ص

الوكيل الإخباري-   فاجأت الفنانة زينة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنشرها صور توأمها "زين الدين" و"عز الدين" للمرة الأولى، بعد حرصها لسنوات طويلة على إخفاء ملامحهما عن الجمهور.

ونشرت زينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بطاقات عضوية لنجليها، تخص إحدى النقابات الدينية، حيث احتوت تلك البطاقات على صور واضحة لنجليها، ما أحدث تفاعلا كبيرا من الجمهور، خاصة أنها هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها صوراً لنجلي زينة وأحمد عز بشكل واضح.
وكانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز. وقدم المحامي معتز الدكر، ممثل دفاع زينة، مذكرة خلال نظر الدعوى في أول درجة، تضمنت أجر عز في فيلم "الممر" ومسلسل "أبو عمر المصري" والحملات الإعلانية.

وأصدرت محكمة أسرة مدينة نصر حكماً بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 23 ألفاً و304 جنيهات إسترلينية، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، كمصروفات دراسية لنجليه عز الدين وزين الدين عن العام الدراسي 2022/2023.

وألزمت محكمة استئناف الأسرة، خلال الأسابيع الماضية، الفنان المصري أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجرة خدم، في دعوى رفعتها الفنانة زينة، تخص توأمها.

اضافة اعلان

 


Image1_2202616103644249543166.jpg
Image3_2202616103644249543166.jpg 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة 6 علامات للسعال "القلبي"

ن

أخبار محلية وزير الطاقة يكشف آلية تسعير الغاز وبيعه للمستهلك في الأردن

البنك المركزي يعتمد الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" في جميع البنوك العاملة

أخبار محلية البنك المركزي يعتمد الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" في جميع البنوك العاملة

تعبيرية

طب وصحة طرق فعّالة للتغلب على النوم بعد الإفطار في رمضان

المتكاملة للنقل: خدمة مجانية لكبار السن وتعزيز النقل العام في العاصمة والمحافظات

أخبار محلية المتكاملة للنقل: خدمة مجانية لكبار السن وتعزيز النقل العام في العاصمة والمحافظات

القاضي: نعتز بالمتقاعدين العسكريين فهم عنوان وفاء وبناء

شؤون برلمانية القاضي: نعتز بالمتقاعدين العسكريين فهم عنوان وفاء وبناء

5 طرق أنيقة لتنسيق الكورسيه

المرأة والجمال 5 طرق أنيقة لتنسيق الكورسيه

ل

شؤون برلمانية العرموطي يعود إلى القبة



 






الأكثر مشاهدة