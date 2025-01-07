لأول مرة: سارة أبي كنعان تطلّ في دراما رمضان باللهجة المصرية

وتعد أيضاً هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها سارة أبي كنعان في عمل فني داخل مصر، وذلك عبر مسلسل "الشرنقة" بطولة الفنان المصري أحمد داود، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب "توبة".
العمل مكون من 15 حلقة، ويشارك فيه بجانب سارة وداود، كل من مريم الخشت، وعمرو وهبة، وياسر عزت، وصبري فواز، وعلي الطيب، وصلاح عبدالله.
-
أخبار متعلقة
-
"بعد فترة من الجدل: جينيفر لوبيز وبن أفليك يضعان حداً لملف الطلاق!"
-
حقيقة إحالة المخرج محمد سامي إلى الجنايات
-
وفاة فنانة مصرية.. ونقابة المهن التمثيلية تنعاها
-
بعد زفافها.. مي فاروق تطرح أغنية 'باركوا' - فيديو
-
هشام عباس يغيب عن حفل الأوبرا.. تعرف على السبب
-
خالد النبوي خارج موسم رمضان 2025
-
الأردني هاشم الرقاد الأقرب للقب xfactor
-
لطفي لبيب يعلن اعتزاله الفن نهائيا بسبب ظروفه الصحية