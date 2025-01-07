 
الثلاثاء 2025-01-07 05:02 م
 

لأول مرة: سارة أبي كنعان تطلّ في دراما رمضان باللهجة المصرية

ر
سارة أبي كنعان
الثلاثاء، 07-01-2025 03:18 م

الوكيل الإخباري-   تشارك الفنانة اللبنانية سارة أبي كنعان، لأول مرة في دراما رمضان باللهجة المصرية، خلال الموسم القادم 2025.

وتعد أيضاً هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها سارة أبي كنعان في عمل فني داخل مصر، وذلك عبر مسلسل "الشرنقة" بطولة الفنان المصري أحمد داود، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب "توبة".

اضافة اعلان


العمل مكون من 15 حلقة، ويشارك فيه بجانب سارة وداود، كل من مريم الخشت، وعمرو وهبة، وياسر عزت، وصبري فواز، وعلي الطيب، وصلاح عبدالله.

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

العيسوي يعزي عشيرة النسور

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة النسور

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا وكلية "الطيران الكويتية"

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية كفالة أكثر من 30 ألف سيارة عبر منصة الكفالات الإلزامية للمركبات

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يهدم مشتلا ومغسلة سيارات شمال سلفيت

ت

أسواق ومال سفينتان لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر في طريقهما إلى سوريا لتوليد 800 ميغاواط

صورة تظهر أخصائيي الطوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة

عربي ودولي اكتمال فك تشفير الصندوقين الأسودين للطائرة الأذربيجانية المنكوبة

ت

أسواق ومال الصين.. توجيه ببناء سوق وطنية موحدة



 




الأكثر مشاهدة