الأحد 2025-11-30

لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟

ماريتا الحلاني
الأحد، 30-11-2025

الوكيل الإخباري-   صرّحت الفنانة ماريتا الحلاني عن تجربتها في الزواج والطلاق، مؤكدة أنها تفضّل أن تكون "امرأة مطلّقة على أن تكون متزوجة وتعيسة"، وفق ما قالته خلال برنامج "عندي سؤال".

وأضافت الحلاني أنها تغيّرت كثيرًا خلال فترة زواجها، واصفة تلك المرحلة بأنها كانت بمثابة “سنوات طويلة” من التجارب والنضج، مشيرة إلى أن الأيام الصعبة كشفت لها حقيقة الأشخاص المحيطين بها، ومن يحبّها بصدق ومن يفرح لحزنها رغم قربه منها.


وأكدت الحلاني أنها ليست ضد الزواج مجددًا، قائلة: "أكيد بلبس الفستان الأبيض وقريباً… شو المانع إرجع حب؟ أنا بنت البقاع وبنت الحلانية".

 

لبنان 24 

 
 


gnews

