لأول مرة.. 'محمول مكفول' فيلم سعودي تركي

ويعد فيلم "محمول مكفول" أول فيلم سعودي يصور في تركيا، وسينطلق التصوير خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ما بين مدينتي الرياض وإسطنبول.
وتدور أحداث فيلم "محمول مكفول" حول مغامرات كوميدية لثلاث من عاشقات المسلسلات التركية تجسد شخصياتهن النجمات خيرية أبو لبن، ونرمين محسن، وإنجي وجدان، في رحلتهن من الرياض إلى إسطنبول.
وبعد السفر تجد الصديقات الـ3 أنفسهن متورطات في قضية، إذ يُتَّهَمْن بخطف النجم التركي الذي يعشقنه، لتنقلب حياتهن، وتتصاعد الأحداث بقالب كوميدي.
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