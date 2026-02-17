لأول مرة.. معتصم النهار يكشف تفاصيل طلاقه من زوجته

ولفت معتصم إلى أن انفصاله عن زوجته كان لأسباب بسيطة وقال: "أنا ولين تزوجنا صغار، وظروف الحرب بعدتنا عن أهلنا فما كان في ادارة تنظمنا وتساعدنا وصرنا عم نواجه كل شيء لحالنا وناخد كل قراراتنا من رأسنا وكنا مفكرين إننا عم نتصرف صح، وبالآخر دفعنا الثمن".
