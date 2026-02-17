لأول مرة.. معتصم النهار يكشف تفاصيل طلاقه من زوجته

الوكيل الإخباري- للمرة الأولى تحدث الفنان السوري معتصم النهار عن مرحلة طلاقه من زوجته لين برنجكجي قبل فترة وأكد أنها أزمة وانتهت.

ولفت معتصم إلى أن انفصاله عن زوجته كان لأسباب بسيطة وقال: "أنا ولين تزوجنا صغار، وظروف الحرب بعدتنا عن أهلنا فما كان في ادارة تنظمنا وتساعدنا وصرنا عم نواجه كل شيء لحالنا وناخد كل قراراتنا من رأسنا وكنا مفكرين إننا عم نتصرف صح، وبالآخر دفعنا الثمن".

وتابع: "الانفصال كان درس كتير منيح، وأنا بحسه إنه كان من أهم دروس حياتي، وحمدلله وعينا وكبرنا وعرفنا قيمة بعض لنرجع نكمّل حياتنا سوا".