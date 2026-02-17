الثلاثاء 2026-02-17 02:46 م

لأول مرة.. معتصم النهار يكشف تفاصيل طلاقه من زوجته

معتصم النهار وزوجته لين
معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي
 
الثلاثاء، 17-02-2026 01:32 م

الوكيل الإخباري-   للمرة الأولى تحدث الفنان السوري معتصم النهار عن مرحلة طلاقه من زوجته لين برنجكجي قبل فترة وأكد أنها أزمة وانتهت.

ولفت معتصم إلى أن انفصاله عن زوجته كان لأسباب بسيطة وقال: "أنا ولين تزوجنا صغار، وظروف الحرب بعدتنا عن أهلنا فما كان في ادارة تنظمنا وتساعدنا وصرنا عم نواجه كل شيء لحالنا وناخد كل قراراتنا من رأسنا وكنا مفكرين إننا عم نتصرف صح، وبالآخر دفعنا الثمن".

 

وتابع: "الانفصال كان درس كتير منيح، وأنا بحسه إنه كان من أهم دروس حياتي، وحمدلله وعينا وكبرنا وعرفنا قيمة بعض لنرجع نكمّل حياتنا سوا".

 

إلى ذلك، يُشارك معتصم في مسلسل "لوبي الغرام"، الذي سيُعرض ضمن السباق الرمضاني 2026 مع الممثلة باميلا الكيك ونخبة من الممثلين. 

 
 


