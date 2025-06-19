لأول مرة هيفا وهبي مع محمد رمضان في بيروت.. إليكم التفاصيل (صورة)

الوكيل الإخباري- لأول مرة، تلتقي النجمة اللبنانية هيفا وهبي والنجم المصري محمد رمضان على خشبة المسرح، ضمن حفل غنائي ضخم يُقام في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 23 آب/أغسطس 2025، على مسرح "فوروم دي بيروت".

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وقد أعلنت هيفا مشاركتها رسميًا عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث نشرت الملصق الترويجي للحفل وعلّقت:

"حفل لا يُفوت في Forum De Beirut يوم 23 آب 2025 مع رقم 1 محمد رمضان.. نراكم تحت أضواء لبنان".



الحفل يُعد من أبرز الأحداث الفنية في صيف 2025، ويجمع اثنين من أكثر الفنانين جماهيرية في العالم العربي، في تعاون مباشر على المسرح لأول مرة.



من جانبه، أعلن محمد رمضان عن تأجيل حفله في كاليفورنيا، الذي كان جزءًا من جولته الغنائية الدولية، وذلك بسبب التوترات الأمنية الناتجة عن التصعيد بين إسرائيل وإيران.



وقال رمضان في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية:

"بعتذر لجمهوري عن تأجيل حفل كاليفورنيا... الحرب بين إسرائيل وإيران عامل قلق، والصواريخ بتمر فوق راسنا، ومش هاخاطر أركب طيارة، كمان المظاهرات في الولاية مخلياني أخاف جمهوري يتأذى".



ومن المتوقع أن يشهد حفل بيروت إقبالًا جماهيريًا واسعًا، نظرًا للثقل الفني لكلا الفنانين، والاهتمام الإعلامي الذي يرافق الحدث منذ لحظة الإعلان عنه.