"لام شمسية" الحلقة الرابعة: تصاعد التوتر بين أمينة خليل ومحمد شاهين

الوكيل الإخباري- شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "لام شمسية" حالة من الإثارة والتشويق، حيث استمرت الأحداث في التصاعد مع صراعات وصدمات جديدة بين الشخصيات.

اضافة اعلان



في البداية، لا يزال يوسف يعاني من قلة الحديث ويرفض الذهاب إلى المدرسة، مما يعكس معاناته النفسية المستمرة بعد الأحداث التي تعرض لها.



من جانبها، تتوقف رباب (يسرا اللوزي) عن تناول أدويتها النفسية وتبدأ في التخطيط للهرب مع ابنتها، حيث تحاول إقناع حماتها وابنتها بتجديد جوازات السفر بحجة أن وسام قد يحتاج للسفر للعلاج بالخارج. لكن تصاعد الأحداث يكشف عن نوايا رباب المظلمة، مما يزيد من تعقيد الموقف.



وفي تطور مفاجئ، يستفيق وسام (محمد شاهين) من غيبوبته ليكتشف أن صديقه طارق (أحمد السعدني) صدق ما قالته زوجته نيللي (أمينة خليل) حول تحرش وسام بابنه يوسف، مما يزيد من تعقيد العلاقة بين الأصدقاء. كما يكتشف وجود محاضر تتعلق بالتحرش والضرب بين وسام ويوسف، وهو ما يصدمه بشدة.



فيما يتعلق بعلاقاته الشخصية، تزداد المواجهات بين وسام ونيللي، حيث تطلب منه التنازل عن قضية الضرب لإخراج طارق من السجن، لكنه يرفض ويهددها قائلاً: "والله لأوريكي يا نيللي". ورغم ذلك، يقرر في النهاية التنازل عن القضية، بينما تغير نيللي أقوالها في قضية هتك العرض، وتدعي أن ما حدث كان مجرد تهيؤات.



أما طارق، فيواجه تحديات جديدة، أولها علاقته بعشيقته نهال، التي فوجئ بأنها أجهضت حملها، وثانيها محاولته تصحيح علاقته مع صديقه وسام.



تختتم الحلقة في جو من الغموض، حيث لا يزال الجمهور في انتظار اكتشاف العديد من الأسرار، خاصة المتعلقة بحقيقة ما حدث بين وسام ويوسف، وما تخفيه رباب عن الجميع.