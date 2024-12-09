لا يناسب سنها.. هجوم على ياسمين عبد العزيز بسبب إعلان

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عايزين نعرف اللي بيهاجم ملكة الإعلانات ياسمين عبدالعزيز قابض من أي جهة، وبما أن الإعلان بيدعم المقاطعة يبقى لازم نعرف ليه فيه حد تعبان قوي بسبب الإعلان".
من جانبه، شن الناقد الفني المصري هاني عزب هجوماً حادًا على الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد ظهورها في أحدث إعلان لها.
وقال هاني عزب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "فيسبوك"، إن إعلان ياسمين يعتبر واحدا من أسوأ الحملات الإعلانية التي رآها خلال 10 سنوات، معللا ذلك لعدة أسباب: "أهمهم ياسمين عبدالعزيز وحركتها التي لا تناسب مرحلتها العمرية، ووضح السن عليها بشكل، وعدم تناسق الجسد بجانب تعبيرات الوجه المبالغ فيه".
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