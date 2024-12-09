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لا يناسب سنها.. هجوم على ياسمين عبد العزيز بسبب إعلان

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تعبيرية
الإثنين، 09-12-2024 12:31 م

الوكيل الإخباري-   بعد تقديمها إعلاناً لإحدى أشهر شركات الأغذية العاملة في مصر، تعرضت الفنانة المصرية الشهيرة ياسمين عبدالعزيز لانتقادات حادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين إياها بأنها تقدم إعلاناً لمنتج تابع لشركة من ضمن الشركات المقاطعة.

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ولم تقف الانتقادات عند رواد مواقع التواصل، بل امتدت لبعض الناشطين والنقاد أيضا، فيما خرجت صديقة الفنانة المصرية بدرية طلبة لتدافع عن صديقتها المقربة.

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عايزين نعرف اللي بيهاجم ملكة الإعلانات ياسمين عبدالعزيز قابض من أي جهة، وبما أن الإعلان بيدعم المقاطعة يبقى لازم نعرف ليه فيه حد تعبان قوي بسبب الإعلان".

 

 ودافع بعض رواد مواقع التواصل عن ياسمين، نافين أن يكون الإعلان دعما لمنتج أجنبي ضد المقاطعة، موضحين أن الإعلان لشركة مصرية، وأنها أجرأ ممثلة في مصر وتدعم المنتج المحلي المصري .


من جانبه، شن الناقد الفني المصري هاني عزب هجوماً حادًا على الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد ظهورها في أحدث إعلان لها.


وقال هاني عزب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "فيسبوك"، إن إعلان ياسمين يعتبر واحدا من أسوأ الحملات الإعلانية التي رآها خلال 10 سنوات، معللا ذلك لعدة أسباب: "أهمهم ياسمين عبدالعزيز وحركتها التي لا تناسب مرحلتها العمرية، ووضح السن عليها بشكل، وعدم تناسق الجسد بجانب تعبيرات الوجه المبالغ فيه".

 

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