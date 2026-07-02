لبلبة تكشف سر قرار عدم الزواج مجددًا

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الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة لبلبة تفاصيل من حياتها الشخصية، موضحة سبب عدم زواجها مرة أخرى بعد انفصالها عن الفنان الراحل حسن يوسف، مشيرة إلى أن انشغالها بالفن كان السبب الرئيسي، إلى جانب اشتراط بعض المتقدمين لخطبتها اعتزال التمثيل. اضافة اعلان





وخلال لقائها مع الإعلامي محمود سعد، قالت لبلبة إن فرص الزواج عُرضت عليها أكثر من مرة لكنها لم تكتمل، مؤكدة أنها فضّلت مسيرتها الفنية على حياتها الشخصية.



وأوضحت أن بعض من تقدموا لها اشترطوا تركها للتمثيل، من بينهم من تساءل عن استمرارها في العمل مع نجوم مثل عادل إمام، وهو ما رفضته لأنها لم تكن مستعدة للتخلي عن الفن.



وأكدت أن الفن كان شغفها الأول، وهو ما دفعها للاستمرار فيه على حساب الزواج، لتبقى واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية عبر مسيرة طويلة.





