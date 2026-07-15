لبنان.. رفع قرار منع السفر عن فضل شاكر

وأشارت إلى أن المحكمة العسكرية سلمت شاكر جواز سفره، على أن يحضر الجلسات المقبلة.
وكان أخلي سبيل الفنان اللبناني قبل أسبوع، في 3 قضايا مقابل كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة لكل ملف، وكفالة بقيمة 200 مليون ليرة مقابل "ملف عبرا"، بعد أشهر من توقيفه ومحاكمته.
ولا تزال المحاكمة مستمرة أمام قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عبرا"، حيث تواصل المحكمة الاستماع إلى إفادات الشهود بشأن الأحداث التي وقعت في يونيو 2013.
وفي مسار قضائي منفصل، كانت محكمة جنايات بيروت قد أصدرت في وقت سابق حكما ببراءة فضل شاكر من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود في مدينة صيدا عام 2013، بعدما رأت عدم كفاية الأدلة القانونية، وعدم ورود أي اعتراف من المدعى عليهم بحقه، إلى جانب تضارب أقوال المدعي وتنازله سابقا عن الدعوى.
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