لحظات تحبس الأنفاس.. كاتي بيري تنجو من حادث مرعب (فيديو)

الوكيل الإخباري- في لحظات حبست الأنفاس، تعرضت النجمة العالمية كاتي بيري لحادث كاد يتحول إلى مأساة، خلال حفلها الأخير في سان فرانسيسكو ضمن جولتها العالمية Lifetimes Tour، حين تعطلت بها دعامة طائرة على شكل فراشة أثناء أدائها لأغنية "Roar" وهي معلقة على ارتفاع عالٍ فوق الجمهور.

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وخلال غنائها، بدأت الدعامة تهتز بشكل مفاجئ وتهبط بطريقة غير متوقعة، ما أدى إلى انزلاقها جزئياً من مقعدها، وسط صرخات الذهول من الجمهور الذين تابعوا المشهد الصادم، ووثّقته كاميرات الهواتف.



ورغم اللحظة العصيبة، ظهرت بيري وهي تحاول التماسك والتمسّك بالحبال، بينما كانت تلوّح بيدها لطمأنة الجمهور، ثم واصلت الغناء بشجاعة مرددة عبارتها الشهيرة:

"وستسمعونني أزأر... أعلى من الأسد."



الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل أظهرت احترافها في التعامل مع الموقف، ما أثار إعجاب جمهورها ومحبيها حول العالم، وطمأنت لاحقًا جمهورها بأنها بخير، دون تسجيل أي إصابات.

Katy Perry’s tour prop malfunctions midair. pic.twitter.com/Fu8bPYhfWy July 19, 2025