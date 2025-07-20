لحظات تحبس الأنفاس.. كاتي بيري تنجو من حادث مرعب (فيديو)

وخلال غنائها، بدأت الدعامة تهتز بشكل مفاجئ وتهبط بطريقة غير متوقعة، ما أدى إلى انزلاقها جزئياً من مقعدها، وسط صرخات الذهول من الجمهور الذين تابعوا المشهد الصادم، ووثّقته كاميرات الهواتف.
ورغم اللحظة العصيبة، ظهرت بيري وهي تحاول التماسك والتمسّك بالحبال، بينما كانت تلوّح بيدها لطمأنة الجمهور، ثم واصلت الغناء بشجاعة مرددة عبارتها الشهيرة:
"وستسمعونني أزأر... أعلى من الأسد."
الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل أظهرت احترافها في التعامل مع الموقف، ما أثار إعجاب جمهورها ومحبيها حول العالم، وطمأنت لاحقًا جمهورها بأنها بخير، دون تسجيل أي إصابات.
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