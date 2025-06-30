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لحظات رعب في حفل بيونسيه.. خلل فني يهدد حياتها على الهواء - فيديو

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المغنية الأميركية بيونسيه
 
الإثنين، 30-06-2025 11:22 ص

الوكيل الإخباري-  تحول مشهد مبهر من حفل المغنية الأميركية بيونسيه إلى لحظة مرعبة، بعدما تعرضت لموقف خطير أثناء أدائها أغنية "16 Carriages" ضمن جولتها الجديدة "Cowboy Carter"، مساء السبت 28 يونيو، في ملعب NRG بمدينة هيوستن، تكساس.

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كانت بيونسيه، 43 عامًا، جالسة فوق سيارة "كاديلاك" حمراء معلّقة في الهواء فوق الجمهور، عندما بدأ الحبل الداعم للسيارة بالاختلال، مما تسبب في تمايلها بشكل مفاجئ وخطير.


وبينما انحدرت السيارة بزاوية حادة، ظهرت بيونسيه وهي تتشبث بأحد الكوابل لحماية نفسها، قبل أن تطلب من فريقها وقف العرض، قائلة بهدوء عبر الميكروفون: "توقفوا، توقفوا، توقفوا".


ورغم الموقف، حافظت الفنانة على ابتسامتها وسط هتافات الجمهور، ثم شكرتهم قائلة: "شكرا لصبركم"، في مشهد يعكس احترافيتها ورباطة جأشها.


تمكّن الفريق التقني لاحقًا من إنزال السيارة إلى أرضية المسرح ببطء ودون أضرار، لتطمئن بيونسيه جمهورها قائلة: "إذا حدث وسقطت، فأنا أعلم أنكم ستمسكون بي".


الحادثة التي كادت تنتهي بكارثة، تحوّلت إلى لحظة إنسانية نالت إشادة كبيرة على مواقع التواصل، حيث عبّر الجمهور عن تقديره لشجاعتها ورد فعلها الهادئ.

 

 

 

سكاي نيوز 

 
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