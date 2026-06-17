لحظات مقلقة داخل موقع التصوير.. فنانة شهيرة تفقد وعيها

وأوضحت ابنتها، سلمى سالم، أن الواقعة حدثت قبل 3 أيام خلال تصوير أحد مشاهد الفيلم، حيث نُقلت بسيارة إسعاف وخضعت للفحوصات الطبية اللازمة.
وأكدت أن الحالة الصحية لوالدتها تشهد تحسنًا ملحوظًا حاليًا، وتلتزم بفترة راحة بناءً على توصيات الأطباء.
-
أخبار متعلقة
-
ما علاقة تامر حسني بكأس العالم؟ - فيديو
-
رحيل مفاجئ يهز الوسط الفني المصري
-
شائعة انفصال تهز حياة فنانة سورية.. والفنانة ترد
-
نجم السلمان يطرح أغنيته الجديدة "قولوا يارب" لدعم النشامى - فيديو
-
بعد إعلان اعتزاله.. ممثل شهير يعود ببطولة إلى دراما رمضان 2027!
-
وفاة اعلامية شابة إثر تعرّضها لجلطة مُفاجئة- صورة
-
وفاة فنان عربي شهير
-
وفاة فنان شهير بحادث مروع - صورة