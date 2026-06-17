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لحظات مقلقة داخل موقع التصوير.. فنانة شهيرة تفقد وعيها

ثصب
بدرية طلبة
 
الأربعاء، 17-06-2026 09:19 ص

الوكيل الإخباري-   تعرضت الفنانة المصرية بدرية طلبة لحالة إغماء أثناء تصوير فيلم "الحافي"، ما استدعى إيقاف التصوير مؤقتًا ونقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

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وأوضحت ابنتها، سلمى سالم، أن الواقعة حدثت قبل 3 أيام خلال تصوير أحد مشاهد الفيلم، حيث نُقلت بسيارة إسعاف وخضعت للفحوصات الطبية اللازمة.


وأكدت أن الحالة الصحية لوالدتها تشهد تحسنًا ملحوظًا حاليًا، وتلتزم بفترة راحة بناءً على توصيات الأطباء.

 
 


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