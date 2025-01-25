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لحظة اشعال النار بسيارة شقيق الفنان عمرو دياب

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 25-01-2025 08:08 ص

الوكيل الإخباري-   تجري السلطات المصرية تحقيقات في واقعة إشعال النيران في سيارة شقيق الفنان عمرو دياب.

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، فقد أقدم شخص، وبصحبته اثنان آخران، على سكب مادة سريعة الاشتعال على السيارة، ما تسبب في إشعال النيران فيها نظرًا لوجود خلافات زوجية بين مرتكب الواقعة والسائق الذي يعمل لدى شقيق عمرو دياب.

وأمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث الذي وقع أمام منزل سائق السيارة في الحوامدية.

يأتي هذا بعدما أوضحت التحريات الأولية أن إحدى كاميرات المراقبة ساعدت في تحديد هوية المتهمين بعدما التقطتهم أثناء سكب مادة مساعدة على الاشتعال على السيارة وإشعال النيران بها.

التحقيقات كشفت أيضًا أن مرتكب الواقعة كان على خلافات سابقة مع السائق وقرر الانتقام منه، لكنه ذكر في التحقيقات أنه لم يكن يعلم أن السيارة ملك لشقيق الفنان عمرو دياب.

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ونشرت وسائل اعلام مصرية المشاهد الاولى لاشعال النار بسيارة شقيق عمرو دياب 

 

سكاي نيوز عربية

 
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