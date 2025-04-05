لحظة انهيار الفنان نضال الشافعي أثناء تشييع جثمان زوجته.. فيديو

وحضر الجنازة عددا كبيرا من الفنانين والإعلاميين، منهم: أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أحمد زاهر، مي كساب ، حمزة العيلي ، سعد الصغير ، احمد رزق، أحمد أمين.
وكانت هند محمد علي قد توفيت بعد صراع مع المرض، وذلك بعد 22 يومًا من رحيل والدتها، ومن المقرر أن يتلقى الفنان العزاء اليوم السبت داخل المجمع الإسلامي الشيخ زايد مدخل زايد 2000.
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