لحظة انهيار الفنان نضال الشافعي أثناء تشييع جثمان زوجته.. فيديو

الوكيل الإخباري- شيّع جثمان الفنانة هند محمد علي، زوجة الفنان المصري نضال الشافعي، أمس الجمعة، عقب صلاة الجمعة من مسجد آل بهجت بمنطقة دريم في مدينة السادس من أكتوبر.

اضافة اعلان

وشهدت الجنازة انهيار الشافعي بصورة كبيرة إذ بدا عليه التأثر بشكل كبير بعدما تلقى صدمة وفاة زوجته في خبر أحزن الوسط الفني وجميع المقربين منهم ممن كانوا يعلموا بشأن مدى قربهم وعلاقتهم الوطيدة.

وحرص الشافعي على حمل الجثمان طوال الوقت ولم يتركه إلا لحظة وضعه في السيارة قبل أن يقوم زملاؤه ممن حرصوا على التواجد بالسلام عليه ومواساته.



وحضر الجنازة عددا كبيرا من الفنانين والإعلاميين، منهم: أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أحمد زاهر، مي كساب ، حمزة العيلي ، سعد الصغير ، احمد رزق، أحمد أمين.



وكانت هند محمد علي قد توفيت بعد صراع مع المرض، وذلك بعد 22 يومًا من رحيل والدتها، ومن المقرر أن يتلقى الفنان العزاء اليوم السبت داخل المجمع الإسلامي الشيخ زايد مدخل زايد 2000.