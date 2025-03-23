لحظة درامية في الحلقة 22 من 'وتقابل حبيب' تثير تفاعل السوشال ميديا

الوكيل الإخباري- شهدت الحلقة 22 من مسلسل وتقابل حبيب لحظة درامية غير متوقعة عندما ظهرت ليل الحسيني (ياسمين عبد العزيز) في حفل زفاف حازم أبو العزم، في مشهد مليء بالتوتر والمفاجآت.

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خلال التحضيرات لالتقاط صورة عائلية، طلب العريس وابنته الصغيرة من ليل أن تنضم إليهم، لكن إجلال (أنوشكا) حاولت إحراجها ومنعها من الصعود للمسرح.



ورغم هذا التحدي، جاء التصرف المفاجئ من فارس أبو العزم (كريم فهمي)، الذي قرر تحدي الجميع، وترك المسرح ليلتقط صورة سيلفي مع ليل بمفرده، قائلاً: "اللي مش عاجبه هو اللي يمشي".



وقد أثار هذا الموقف تفاعلًا واسعًا على السوشيال ميديا، حيث عبر الجمهور عن إعجابهم بهذا الموقف، متسائلين عن تأثيره على علاقة الشخصيات في المسلسل.