لحظة درامية في الحلقة 22 من 'وتقابل حبيب' تثير تفاعل السوشال ميديا

ورغم هذا التحدي، جاء التصرف المفاجئ من فارس أبو العزم (كريم فهمي)، الذي قرر تحدي الجميع، وترك المسرح ليلتقط صورة سيلفي مع ليل بمفرده، قائلاً: "اللي مش عاجبه هو اللي يمشي".
وقد أثار هذا الموقف تفاعلًا واسعًا على السوشيال ميديا، حيث عبر الجمهور عن إعجابهم بهذا الموقف، متسائلين عن تأثيره على علاقة الشخصيات في المسلسل.
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