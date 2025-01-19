لحظة مفاجئة: لطيفة في موقف صادم خلال حفل 'Joy Awards'- فيديو

الوكيل الإخباري- انتشر مقطع فيديو للفنانة التونسية لطيفة أثناء حضورها حفل "Joy Awards" في المملكة العربية السعودية، حيث أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرف غير متوقع.

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وفي الفيديو، ظهرت لطيفة وهي تقفز فجأة أمام سيارة كانت في طريقها، مما أثار تساؤلات عديدة حول السبب الذي دفعها للقيام بهذا التصرف المفاجئ. بعض المتابعين أشاروا إلى أن لطيفة كانت متحمسة لحضور الحفل، بينما اعتبر آخرون أن تصرفها كان غير مبرر وقد يعرضها للخطر.



الجدل الذي أثاره الفيديو سرعان ما أصبح حديث المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات متنوعة حول التصرف الغريب.

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