لحظة وداع موجعة.. فيروز تُلقي النظرة الأخيرة على نجلها زياد الرحباني - فيديو

وظهرت فيروز برفقة ابنتها ريما الرحباني، التي حرصت على مؤازرة والدتها ومساعدتها على النزول من السيارة، وسط تصفيق الحضور الذين حاولوا مواساتها في هذا المصاب الجلل.
وقد شكّلت وفاة زياد الرحباني صدمة كبيرة في الأوساط الثقافية والفنية في لبنان والعالم العربي، حيث عرف الراحل بموقفه الرافض لإجراء عملية زرع كبد رغم تدهور حالته الصحية، مبررًا قراره بعدم جدوى الاستمرار في ظل ما وصفه بـ"انهيار كل شيء" في البلاد.
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