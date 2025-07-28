الإثنين 2025-07-28 01:57 م
 

لحظة وداع موجعة.. فيروز تُلقي النظرة الأخيرة على نجلها زياد الرحباني - فيديو

قلقل
فيروز و زياد الرحباني
 
الإثنين، 28-07-2025 01:04 م

الوكيل الإخباري-   في لحظة مؤثرة ومليئة بالحزن، وصلت السيدة فيروز إلى كنيسة رقاد السيدة العذراء في المحيدثة – بكفيا، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان نجلها الراحل زياد الرحباني، الذي توفي عن عمر ناهز 69 عامًا.

اضافة اعلان


وظهرت فيروز برفقة ابنتها ريما الرحباني، التي حرصت على مؤازرة والدتها ومساعدتها على النزول من السيارة، وسط تصفيق الحضور الذين حاولوا مواساتها في هذا المصاب الجلل.


وقد شكّلت وفاة زياد الرحباني صدمة كبيرة في الأوساط الثقافية والفنية في لبنان والعالم العربي، حيث عرف الراحل بموقفه الرافض لإجراء عملية زرع كبد رغم تدهور حالته الصحية، مبررًا قراره بعدم جدوى الاستمرار في ظل ما وصفه بـ"انهيار كل شيء" في البلاد.

 

 

 

 

لها 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ألمانيا: مستعدون لزيادة الضغط على إسرائيل بشأن غزة

فلسطين ألمانيا: مستعدون لزيادة الضغط على إسرائيل بشأن غزة

غالا

المرأة والجمال وصفات طبيعية لبشرة مشرقة دون مستحضرات تجميل

البنك المركزي الأردني

أخبار محلية محافظ البنك المركزي الأردني يتوقع نموا يفوق 4% على المدى المتوسط

7767ه

طب وصحة إليكم أسباب الصرع عند الأطفال والمراهقين

665464

فيديو الوكيل مدير إدارة الترخيص: الإيراد المتأتي من بيع الأرقام المميزة سيحوّل إلى صندوق دعم الطالب

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير دولة لتطوير القطاع العام

9خهن

فيديو الوكيل "الترخيص" توضح تفاصيل إلغاء الرخص البلاستيكية واعتماد الإلكترونية قريباً

غ7عالاى

فيديو الوكيل 550 ألف متر مربع المساحة المستغلّة للتنزه من حدائق الحسين



 
 





الأكثر مشاهدة