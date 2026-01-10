لحق بصديقه "أبو مرداع".. وفاة المؤثر السعودي دخيل القحطاني

وخلف الحادث صدمة وحزنًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعى العشرات من المؤثرين الراحل دخيل القحطاني، معربين عن أسفهم لفقدان اثنين من أبرز الشخصيات في مجال التواصل الاجتماعي.
وكان دخيل قد نُقل إلى مستشفى الملك خالد بحائل، ثم إلى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض لتلقي رعاية متخصصة، إلا أن حالته الصحية تدهورت حتى فارق الحياة بعد نحو 29 يومًا من الحادث المأساوي.
