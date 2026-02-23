لدغة تيم حسن تشغل مواقع التواصل.. فكيف علّق؟

الوكيل الإخباري- تصدر الفنان السوري تيم حسن الترند، خاطفاً الأنظار بقوة مع انطلاق مسلسل مولانا.





وأثار تيم اهتمام الجمهور بشخصية جابر الجديدة وهو يلدغ بحرف الجيم وينطقه زين، حيث تحولت سمات الشخصية إلى ظاهرة على السوشيال ميديا، وأصبح محور مقاطع انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل.

فقد انتشر مشهد شرح اللدغة بشكل سريع، وفيه قدم تيم أمثلة ساخرة مثل "رايح زاي"، نالت الطريقة الطريفة إعجاب الملايين من المشاهدين ليتصدر المقطع قوائم المشاهدات على منصة إكس.



من جانبه، تفاعل النجم السوري مع موجة الانتشار الواسعة، ونشر جزءاً من المشهد عبر حساباته.