"لست حزينة على ابنك".. شمس البارودي ترد على اتهام صادم

الوكيل الإخباري- تصدّر اسم الفنانة المعتزلة شمس البارودي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد جدل أُثير حول طريقة تعبيرها عن حزنها، عقب اتهام إحدى المتابعات لها بأنها تبدو أقل حزنًا على وفاة ابنها مقارنة بحزنها على زوجها الراحل حسن يوسف.

وبدأت القصة بسؤال وجّهته متابعة عبر حساب شمس البارودي على “فيس بوك”، تساءلت فيه عن سبب وصفها المتكرر لزوجها بكلمات حميمية مثل “حبيبي وتوأم روحي”، مقابل حديث أقل عاطفية عن نجلها الراحل عبد الله، معتبرة أن حزنها عليه يبدو أخف.



وردّت شمس البارودي بتأثر شديد، مؤكدة أن فقدان الابن وجع لا يُحتمل، قائلة: “هل جربتِ فقد فلذة الكبد؟ ضنايا فلذة كبدي وجع لا يعلم به إلا الله”.



يُذكر أن شمس البارودي عاشت محنتين قاسيتين، بوفاة نجلها عبد الله في يوليو 2023، ثم زوجها الفنان حسن يوسف في أكتوبر 2024، بعد رحلة زواج وحب امتدت لأكثر من نصف قرن.