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لطفي لبيب يعلن اعتزاله الفن نهائيا بسبب ظروفه الصحية

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لطفي لبيب
الأحد، 05-01-2025 03:57 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الفنان المصري لطفي لبيب، اعتزاله التمثيل بشكل نهائي، مشيراً إلى أنه يعاني من أزمة صحية تمنعه من مواصلة العمل.

وقال لطفي لبيب، خلال لقائه مع الإعلامي نزار الفارس عبر القناة الرابعة العراقية،: "لا أستطيع التمثيل في الحالة الصحية التي أعيشها حالياً، وأفضل أن أظل في مكانتي لدى جمهوري، لذلك اعتزلت الفن رسمياً".

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