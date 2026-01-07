لطيفة التونسية تكشف عن اللحظات المؤثرة بعد وفاة والدتها

وأكدت لطيفة أن والدتها كانت السبب في حبها للفن، وأنها ساعدتها على أن تكون قوية وواثقة بنفسها، مضيفة: "أمي كانت بتحقق أحلامها من خلالي، وكل حاجة حلوة عملتها في حياتي بسبب أمي".
وتطرقت لطيفة إلى صعوبة التجربة النفسية أثناء تغسيل والدتها، مشددة على أنها لم تندم على ذلك أبدًا، وقالت: "فرحانة بأنني عملت كده، الموضوع أثر فيّ جامد، بس أنا مش غلطانة".
واختتمت حديثها بالتأكيد أنها ترى والدتها دائمًا في المنام، واصفة تجربة مؤثرة حين حلمت بها وهي تصلي معها، ما منحها شعورًا بالراحة والطمأنينة.
