الأربعاء 2026-01-07 03:46 م

لطيفة التونسية تكشف عن اللحظات المؤثرة بعد وفاة والدتها

الأربعاء، 07-01-2026 02:37 م

الوكيل الإخباري-   تحدثت المطربة التونسية لطيفة عن وفاة والدتها لأول مرة خلال لقاء على برنامج رايح ولا جاي على راديو 9090، كاشفة أنها قامت بتغسيل والدتها بنفسها بعد الوفاة، واصفة هذه الخطوة بأنها من أعظم القرارات التي اتخذتها في حياتها.

وأكدت لطيفة أن والدتها كانت السبب في حبها للفن، وأنها ساعدتها على أن تكون قوية وواثقة بنفسها، مضيفة: "أمي كانت بتحقق أحلامها من خلالي، وكل حاجة حلوة عملتها في حياتي بسبب أمي".


وتطرقت لطيفة إلى صعوبة التجربة النفسية أثناء تغسيل والدتها، مشددة على أنها لم تندم على ذلك أبدًا، وقالت: "فرحانة بأنني عملت كده، الموضوع أثر فيّ جامد، بس أنا مش غلطانة".


واختتمت حديثها بالتأكيد أنها ترى والدتها دائمًا في المنام، واصفة تجربة مؤثرة حين حلمت بها وهي تصلي معها، ما منحها شعورًا بالراحة والطمأنينة.

 

