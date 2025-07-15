لظروف طارئة.. تأجيل حفل جورج وسوف في الساحل الشمالي

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي عن تأجيل حفل الفنان اللبناني جورج وسوف، الذي كان مقررًا إقامته في 17 يوليو الجاري، ضمن فعاليات صيف 2025، وذلك بسبب اندلاع حريق مفاجئ في موقع الحفل.

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وأوضحت الجهة المنظمة أن الحريق تسبب في أضرار مادية كبيرة، ما استدعى تأجيل الحفل إلى 31 يوليو، كإجراء احترازي لضمان سلامة الجمهور والعاملين.



وكان "سلطان الطرب" قد عبّر عن حماسه للقاء جمهوره المصري، ونشر بوستر الحفل على صفحته الرسمية، معلّقًا: "حبايبي بمصر، ملتقانا يوم 17 تموز في الساحل الشمالي"، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيه.



يُذكر أن الحفل هو الظهور الأول لجورج وسوف في مصر منذ سنوات، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لشعبيته الواسعة في الوطن العربي، وخاصة في مصر.