لقاء العمالقة.. عبدالله الرويشد يفاجئ محمد عبده خلال بروفات حفل الكويت - فيديو

الوكيل الإخباري- التقى سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد بصديق عمره فنان العرب محمد عبده، خلال بروفات حفله المرتقب في الكويت، المقرر إقامته اليوم الخميس ضمن فعاليات مهرجان «فبراير الكويت»، في لقاء اتسم بالود والتأثر.

اضافة اعلان



ووثّقت حسابات مجموعة روتانا لحظة المفاجأة، حيث ظهر الرويشد بحالة صحية جيدة، يتمتع بروح مرحة وحضور لافت، فيما استقبله محمد عبده بعناق حار، قبل أن يجلسا معًا خلال البروفات، في مشهد عكس عمق الصداقة التي تجمعهما.



وعلّق حساب «روتانا لايف» على اللقاء واصفًا إياه بـ«المفاجأة السارة»، مشيرًا إلى التأثر الواضح على الحضور، لا سيما المايسترو هاني فرحات، وسط تفاعل كبير من الموسيقيين.



يُذكر أن محمد عبده طرح مؤخرًا أغنيته «المداوي»، بعد النجاح الذي حققته أغنيته السابقة «ذيك الليالي» في الخليج والوطن العربي.

@Ruwaishid_com @FebrayerKuwait @Eventcom_ pic.twitter.com/xrAFKqBvmk #روتانا_لايف @Mohammed_Abdu مفاجأة سارة من سفير الأغنية الخليجية #عبدالله_الرويشد بزيارته لصديق عمره فنان العرب #محمد_عبده خلال بروفات الليلة ولحظات معبّرة ومؤثرة #محمد_عبده_في_الكويت January 14, 2026