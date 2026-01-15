الخميس 2026-01-15 03:36 م

لقاء العمالقة.. عبدالله الرويشد يفاجئ محمد عبده خلال بروفات حفل الكويت - فيديو

محمد عبده
 
الخميس، 15-01-2026 01:56 م

الوكيل الإخباري-   التقى سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد بصديق عمره فنان العرب محمد عبده، خلال بروفات حفله المرتقب في الكويت، المقرر إقامته اليوم الخميس ضمن فعاليات مهرجان «فبراير الكويت»، في لقاء اتسم بالود والتأثر.

ووثّقت حسابات مجموعة روتانا لحظة المفاجأة، حيث ظهر الرويشد بحالة صحية جيدة، يتمتع بروح مرحة وحضور لافت، فيما استقبله محمد عبده بعناق حار، قبل أن يجلسا معًا خلال البروفات، في مشهد عكس عمق الصداقة التي تجمعهما.


وعلّق حساب «روتانا لايف» على اللقاء واصفًا إياه بـ«المفاجأة السارة»، مشيرًا إلى التأثر الواضح على الحضور، لا سيما المايسترو هاني فرحات، وسط تفاعل كبير من الموسيقيين.


يُذكر أن محمد عبده طرح مؤخرًا أغنيته «المداوي»، بعد النجاح الذي حققته أغنيته السابقة «ذيك الليالي» في الخليج والوطن العربي.

 

 

