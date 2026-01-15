لقاء العمالقة.. عبدالله الرويشد يفاجئ محمد عبده خلال بروفات حفل الكويت - فيديو

ووثّقت حسابات مجموعة روتانا لحظة المفاجأة، حيث ظهر الرويشد بحالة صحية جيدة، يتمتع بروح مرحة وحضور لافت، فيما استقبله محمد عبده بعناق حار، قبل أن يجلسا معًا خلال البروفات، في مشهد عكس عمق الصداقة التي تجمعهما.
وعلّق حساب «روتانا لايف» على اللقاء واصفًا إياه بـ«المفاجأة السارة»، مشيرًا إلى التأثر الواضح على الحضور، لا سيما المايسترو هاني فرحات، وسط تفاعل كبير من الموسيقيين.
يُذكر أن محمد عبده طرح مؤخرًا أغنيته «المداوي»، بعد النجاح الذي حققته أغنيته السابقة «ذيك الليالي» في الخليج والوطن العربي.
-
أخبار متعلقة
-
رغم نفيه.. التحقيقات في قضية مخدرات تكشف ورود اسم حسام حبيب!
-
إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة للفنانة زينة
-
"شيرين بخير وتحضر لمفاجأة".. حقيقة منشورات منسوبة لابنتها عن حالتها الصحية
-
في رمضان 2026.. الإعلامي جورج قرداحي عائد!
-
بعد أخبار تدهور حالتها الصحية.. شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وهذا ما قالته
-
من بين مئات الأغاني.. هل خصت فيروز ابنها الراحل هلي بإحدى روائعها؟
-
في الأول من آب.. مواجهة نارية بين عمرو دياب ووائل كفوري في بيروت!
-
نجمة "العشق الممنوع".. بيرين سات تغرّد خارج الدراما وتطلق أولى أغنياتها - فيديو