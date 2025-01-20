لقاء مؤثر يجمع نجمي باب الحارة 'عصام ومعتز' - فيديو

وأظهر الفيديو لحظة اللقاء بين ميلاد ووائل، حيث تبادل الاثنان الأحضان، وكانت السعادة واضحة على وجهيهما. وتفاعل المتابعون مع المقطع، معبرين عن سعادتهم بلقاء النجمان، ومتذكرين شخصيتيهما الشهيرة "عصام" و"معتز" في المسلسل، الشقيقين في عائلة "أبو عصام".
لقاء وائل شرف وميلاد يوسف المعروفين بعصام ومعتز نجوم باب الحارة في الرياض#فيديو #سوريا #الوكيل_الاخباري #الاردن pic.twitter.com/zkdBH0fr6m— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 20, 2025
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