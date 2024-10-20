للمرة الأولى.. "الكينغ" مُنير ومحمد رمضان يجتمعان في عمل فني

الوكيل الإخباري- شوق النجمان المصريان محمد منير ومحمد رمضان جمهورهما إلى عمل فني مشترك قريبًا، للمرة الأولى.

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ونشر رمضان مجموعة صور عبر خاصية "الستوري" بمنصة "إنستغرام" بصحبة منير، وعلق: "ترقبوا، ثقة في الله نجاح".



وتساءل الجمهور في التعليقات عن نوعية العمل المنتظر، ما إذا كان مسلسلاً أو فيلماً أو ديو غنائياً.



وسبق أن شارك رمضان عدة صور عبر حسابه على "إنستغرام" من كواليس فيلمه الجديد "أسد أسود"، وهو من إخراج محمد دياب، وتأليف شيرين وخالد دياب. ومن المقرر مشاركة رمضان في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد من بطولته، دون الكشف عن أي تفاصيل حتى الآن.



