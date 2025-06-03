للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة - فيديو

الوكيل الإخباري- كشفت الإعلامية كارلا حداد، خلال لقائها في برنامج "منا وفينا" عبر "المشهد"، عن تفاصيل طلاقها من طوني أبو جودة، مؤكدة أن علاقتهما تحولت إلى صداقة، ونفت شائعات عودتهما بعد ظهورهما معًا.

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كما تحدثت عن انفصالها عن زوجها الثاني وائل قسيس، مشيرة إلى أنها فضّلت تأجيل الإعلان لحماية ابنتها.



وأكدت كارلا: "لا أحبذ الطلاق، لكني تعلمت ألا أسمح للخوف أن يتحكم بقراراتي، وحاليًا لا أملك طاقة لخوض تجربة زواج جديدة."



وتأثرت حداد خلال اللقاء عند الحديث عن والديها الراحلين، ووصفت فقدانهما بأنه من أصعب محطات حياتها.