الثلاثاء 2025-06-03 01:51 م
 

للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة - فيديو

ؤ
كارلا حداد
 
الثلاثاء، 03-06-2025 12:45 م

الوكيل الإخباري- كشفت الإعلامية كارلا حداد، خلال لقائها في برنامج "منا وفينا" عبر "المشهد"، عن تفاصيل طلاقها من طوني أبو جودة، مؤكدة أن علاقتهما تحولت إلى صداقة، ونفت شائعات عودتهما بعد ظهورهما معًا.

اضافة اعلان


كما تحدثت عن انفصالها عن زوجها الثاني وائل قسيس، مشيرة إلى أنها فضّلت تأجيل الإعلان لحماية ابنتها.


وأكدت كارلا: "لا أحبذ الطلاق، لكني تعلمت ألا أسمح للخوف أن يتحكم بقراراتي، وحاليًا لا أملك طاقة لخوض تجربة زواج جديدة."


وتأثرت حداد خلال اللقاء عند الحديث عن والديها الراحلين، ووصفت فقدانهما بأنه من أصعب محطات حياتها.

 

 

لبنان 24

 
gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية إعلان هام من أمانة عمان حول دوام المسالخ خلال العيد

بيببي

المرأة والجمال بشرة العيد تبدأ من الآن… أسرار النضارة في المنزل

يقل

طب وصحة سبب غير متوقع للتعب المتزايد.. ما هو؟

السجن المركزي في كراتشي

عربي ودولي هزات أرضية تتحول إلى أكبر عملية هروب من السجون في تاريخ باكستان

برلبلر

طب وصحة هل تكفي ثلاث ساعات للحصول على قسط كاف من النوم؟

ا

أخبار محلية ملتقى سيدات الأعمال يطلق منصة مجانية للإقلاع عن التدخين

ب

أخبار محلية الصفدي يستقبل لجنة الشراكات والتعاون الأمني في الناتو

زلزال

عربي ودولي زلزال يضرب تركيا .. وفاة فتاة بسبب 'الهلع' وعشرات الاصابات



 
 





الأكثر مشاهدة