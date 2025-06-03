للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة - فيديو

كما تحدثت عن انفصالها عن زوجها الثاني وائل قسيس، مشيرة إلى أنها فضّلت تأجيل الإعلان لحماية ابنتها.
وأكدت كارلا: "لا أحبذ الطلاق، لكني تعلمت ألا أسمح للخوف أن يتحكم بقراراتي، وحاليًا لا أملك طاقة لخوض تجربة زواج جديدة."
وتأثرت حداد خلال اللقاء عند الحديث عن والديها الراحلين، ووصفت فقدانهما بأنه من أصعب محطات حياتها.
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