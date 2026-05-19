للمرة الأولى.. محمد رمضان يكشف عن أجره الخيالي في "الأسطورة" هذا ما تقاضاه

الوكيل الإخباري- كشف الفنان محمد رمضان تفاصيل أجره في مسلسل الأسطورة خلال ظهوره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، مؤكدًا أنه حصل على 45 مليون جنيه عند عرض العمل عام 2016، ليصبح حينها الأعلى أجرًا بين نجوم الدراما في مصر.





وقال رمضان إن الجدل حول أجره كان مرتبطًا بصغر سنه مقارنة بحجم المبلغ، مضيفًا أنه لم يتعمد يومًا استفزاز زملائه بسبب الأجور.



كما تحدث عن غيابه عن الدراما الرمضانية منذ نجاح مسلسل جعفر العمدة، موضحًا أن الابتعاد جاء بقرار شخصي وليس نتيجة أي منع أو قيود، نافيًا الشائعات المتداولة بهذا الشأن.



واستعاد رمضان جانبًا من بداياته الصعبة، كاشفًا أن أول سيارة امتلكها كانت من طراز 128 مستعملة، وقد تعطلت أثناء توجهه إلى أحد مواقع التصوير، ما اضطره إلى قيادتها للخلف لمسافة طويلة.



كما تطرق خلال اللقاء إلى فيلمه الجديد أسد، الذي يستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة.





