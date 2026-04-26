للمرة الاولى: شيرين تخرج عن صمتها بعد غياب طويل.. وهذا ما كشفته عن عودتها

وخلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، أوضحت شيرين أنها مرت بمرحلة صعبة احتاجت خلالها إلى الابتعاد والعلاج واستعادة توازنها، مشيرة إلى أنها تشعر اليوم بتحسن واضح ورغبة قوية في الغناء.
وأضافت أنها تنوي طرح أغنية جديدة كل أسبوعين خلال الفترة المقبلة، بهدف البقاء على تواصل دائم مع جمهورها، مؤكدة أن الغناء بالنسبة لها ليس مجرد عمل أو مصدر دخل، بل هو حياتها.
وتحدثت عن أول عودتها إلى الاستوديو، لافتة إلى أنها شعرت بتوتر شديد في البداية، قبل أن تغني وهي مغمضة العينين أثناء تسجيل عدد من الأغاني، من بينها أغنية الحضن شوك.
وأشارت إلى أنها شعرت خلال الفترة الماضية وكأنها تغرق، وكانت بحاجة لمن يساندها لتعود إلى الغناء، مؤكدة اشتياقها الكبير لجمهورها.
كما وجّهت الشكر لعدد من زملائها الذين دعموها، من بينهم محمود الليثي، وأحمد سعد، وهيفاء وهبي، وزينة.
ووجّهت رسالة مؤثرة لجمهورها قالت فيها: "أنتوا دمي وأنتوا روحي ودعواتكم بتوقفني على رجلي تاني.. النهاردة هنام وأنا مش خايفة ولا قلقانة".
وكانت شيرين قد طرحت مؤخرًا أغنية "الحضن شوك" عبر المنصات الرقمية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، في خطوة تمهّد لمرحلة فنية جديدة.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة الفنان السوري القدير أحمد خليفة
-
فنانة شهيرة تخضع لعملية جراحية وتطلب الدعاء من الجمهور
-
محمد فضل شاكر ينتظر خبراً سعيداً
-
زوجة هاني شاكر تخرج عن صمتها.. وهذه حالته الصحية
-
"ممنوع تقلدني".. رسالة مفاجئة من أحمد العوضي لجمهوره!
-
بعد إخفاق "فاميلي بيزنس".. هل يعيد محمد سعد إحياء شخصية اللمبي؟
-
تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر
-
فنان مصري قدير يدخل في غيبوبة - صورة