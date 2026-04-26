الأحد 2026-04-26 11:19 ص

للمرة الاولى: شيرين تخرج عن صمتها بعد غياب طويل.. وهذا ما كشفته عن عودتها

الأحد، 26-04-2026 09:29 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت شيرين عبدالوهاب أنها بدأت مرحلة جديدة بعد فترة ابتعاد عن الساحة الفنية، مؤكدة أنها تجاوزت جزءًا كبيرًا من أزمتها الصحية والنفسية، وتستعد للعودة إلى جمهورها عبر أعمال غنائية متتالية.

وخلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، أوضحت شيرين أنها مرت بمرحلة صعبة احتاجت خلالها إلى الابتعاد والعلاج واستعادة توازنها، مشيرة إلى أنها تشعر اليوم بتحسن واضح ورغبة قوية في الغناء.


وأضافت أنها تنوي طرح أغنية جديدة كل أسبوعين خلال الفترة المقبلة، بهدف البقاء على تواصل دائم مع جمهورها، مؤكدة أن الغناء بالنسبة لها ليس مجرد عمل أو مصدر دخل، بل هو حياتها.


وتحدثت عن أول عودتها إلى الاستوديو، لافتة إلى أنها شعرت بتوتر شديد في البداية، قبل أن تغني وهي مغمضة العينين أثناء تسجيل عدد من الأغاني، من بينها أغنية الحضن شوك.


وأشارت إلى أنها شعرت خلال الفترة الماضية وكأنها تغرق، وكانت بحاجة لمن يساندها لتعود إلى الغناء، مؤكدة اشتياقها الكبير لجمهورها.


كما وجّهت الشكر لعدد من زملائها الذين دعموها، من بينهم محمود الليثي، وأحمد سعد، وهيفاء وهبي، وزينة.


ووجّهت رسالة مؤثرة لجمهورها قالت فيها: "أنتوا دمي وأنتوا روحي ودعواتكم بتوقفني على رجلي تاني.. النهاردة هنام وأنا مش خايفة ولا قلقانة".


وكانت شيرين قد طرحت مؤخرًا أغنية "الحضن شوك" عبر المنصات الرقمية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، في خطوة تمهّد لمرحلة فنية جديدة.

 
 


ب

ل

ؤ

