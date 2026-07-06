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للمرة الثانية… توقف مسلسل هند صبري يثير التساؤلات

يص
هند صبري
 
الإثنين، 06-07-2026 12:47 م
الوكيل الإخباري-   أوقفت الرقابة على المصنفات الفنية في مصر تحضيرات تصوير مسلسل «دم على نهد» بطولة هند صبري، بعد إحالة السيناريو إلى مراجعة جديدة دون صدور موافقة نهائية حتى الآن.اضافة اعلان


وأوضح السيناريست محمد هشام عبية أن فريق العمل سلّم النص للجهات الرقابية دون تلقي ملاحظات أو موافقات، ما أدى إلى تجميد التحضيرات للمرة الثانية.

المسلسل من 10 حلقات ومأخوذ عن رواية لإبراهيم عيسى، وتدور أحداثه حول صحفية تحقق في قضية قاتل متسلسل تكشف ملفات فساد معقدة، بمشاركة آسر ياسين، على أن يُحدد موعد التصوير لاحقًا بعد الموافقات الرسمية.
 
 


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