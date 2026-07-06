للمرة الثانية… توقف مسلسل هند صبري يثير التساؤلات

وأوضح السيناريست محمد هشام عبية أن فريق العمل سلّم النص للجهات الرقابية دون تلقي ملاحظات أو موافقات، ما أدى إلى تجميد التحضيرات للمرة الثانية.
المسلسل من 10 حلقات ومأخوذ عن رواية لإبراهيم عيسى، وتدور أحداثه حول صحفية تحقق في قضية قاتل متسلسل تكشف ملفات فساد معقدة، بمشاركة آسر ياسين، على أن يُحدد موعد التصوير لاحقًا بعد الموافقات الرسمية.
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