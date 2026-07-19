للمرة الثانية.. نجمة تركية تنجو من حادث مروع

الوكيل الإخباري- تعرضت الممثلة التركية غوكسون تشام لحادث سير أثناء عودتها من إزمير إلى إسطنبول، بعدما اصطدمت سيارة بمركبتها من الخلف، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالحاجز الفاصل.

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وأصيبت تشام بجروح في الذقن والساق، فيما نجا كلباها اللذان كانا برفقتها.

وأكدت أنها لا تزال تعاني من الصدمة النفسية، خاصة أنها تعرضت لحادث سير آخر قبل فترة قصيرة.