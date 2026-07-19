للمرة الثانية.. نجمة تركية تنجو من حادث مروع

وأصيبت تشام بجروح في الذقن والساق، فيما نجا كلباها اللذان كانا برفقتها.
وأشارت التقارير إلى أن حالتها الصحية مستقرة، وتتلقى الرعاية اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
الوسط الفني يودّع فناناً مصرياً شهيراً بعد صراع مع المرض
-
نانسي عجرم تتلقى مفاجأة من فريقها في عيد ميلادها - فيديو
-
خبر مفاجئ لجمهورها.. فنانة مصرية تدخل القفص الذهبي - صورة
-
بعد مسيرة حافلة.. الموت يغيب نجمة شهيرة
-
وائل كفوري يستعد لإطلاق أغنيته الجديدة "ما في غيرا" - فيديو
-
أحتاج إلى معجزة.. فنانة مصرية تكشف تطورات مرضها
-
زواج سري وصدمة صحية لوالدتها.. فنانة مصرية تكشف تفاصيل عن حياتها
-
أسعار قياسية لحفل عمرو دياب الجديد في مصر