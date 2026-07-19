الأحد 2026-07-19 01:07 م

للمرة الثانية.. نجمة تركية تنجو من حادث مروع

لقبس
غوكسون تشام
 
الأحد، 19-07-2026 08:44 ص

الوكيل الإخباري-   تعرضت الممثلة التركية غوكسون تشام لحادث سير أثناء عودتها من إزمير إلى إسطنبول، بعدما اصطدمت سيارة بمركبتها من الخلف، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالحاجز الفاصل.

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وأصيبت تشام بجروح في الذقن والساق، فيما نجا كلباها اللذان كانا برفقتها.

 

وأكدت أنها لا تزال تعاني من الصدمة النفسية، خاصة أنها تعرضت لحادث سير آخر قبل فترة قصيرة.


وأشارت التقارير إلى أن حالتها الصحية مستقرة، وتتلقى الرعاية اللازمة.

 
 


gnews

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