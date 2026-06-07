لماذا اختار عادل إمام دور الجن؟ يسرا تجيب - صور

الوكيل الإخباري- تحدثت الفنانة يسرا عن كواليس تعاونها مع الفنان عادل إمام في فيلم "الإنس والجن"، الذي عُرض في ثمانينيات القرن الماضي وحقق نجاحاً واسعاً.

اضافة اعلان



وخلال استضافتها في برنامج "بيت مراد" مع الكاتب أحمد مراد، أوضحت أنها توقعت أن يؤدي عادل إمام دور الإنسان، لكنها فوجئت باختياره تقديم شخصية الجن، معتبرة أنه رأى في الدور تحدياً مختلفاً.



وأشارت يسرا إلى أن الفيلم قدم معالجة مختلفة لأفلام الرعب مقارنة بالأعمال الحالية، لافتة إلى تعلق الأطفال بشخصية الجن آنذاك.



وعن أعمالها الجديدة، تنتظر يسرا عرض فيلم "الست لما" وتجسد فيه دور إعلامية تدير مركزاً لدعم المرأة، كما انتهت من تصوير فيلم "بنات فاتن"، وتواصل حالياً تصوير مسلسل "قلب شمس" الذي يتناول قضايا اجتماعية وأسرية.







