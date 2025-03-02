لمدة عام.. السجن لحمو بيكا بتهمة حيازة سلاح

الوكيل الإخباري- أصدرت محكمة قصر النيل في مصر أمس السبت، حكما بمعاقبة مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 500 جنيه، بتهمة حيازة سلاح أبيض.

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وتعود القضية إلى شهر ديسمبر الماضي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، من إيقاف مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا بعد اتهامه بحيازة سلاح أبيض، في منطقة الزمالك بالقاهرة.



كما أظهرت التحريات الأولية أن حمو بيكا كان هارباً من تنفيذ 3 أحكام قضائية ضده، وهو ما يضاف إلى ملفه القانوني.



وباشرت نيابة قصر النيل بعدها التحقيق مع حمو بيكا، وأصدرت قرارا بإحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكما بالسجن ضده لمدة عام.