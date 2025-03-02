لمدة عام.. السجن لحمو بيكا بتهمة حيازة سلاح

وتعود القضية إلى شهر ديسمبر الماضي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، من إيقاف مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا بعد اتهامه بحيازة سلاح أبيض، في منطقة الزمالك بالقاهرة.
كما أظهرت التحريات الأولية أن حمو بيكا كان هارباً من تنفيذ 3 أحكام قضائية ضده، وهو ما يضاف إلى ملفه القانوني.
وباشرت نيابة قصر النيل بعدها التحقيق مع حمو بيكا، وأصدرت قرارا بإحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكما بالسجن ضده لمدة عام.
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