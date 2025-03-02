 
الأحد 2025-03-02 07:49 ص
 

لمدة عام.. السجن لحمو بيكا بتهمة حيازة سلاح

ا
أرشيفية
الأحد، 02-03-2025 07:17 ص

الوكيل الإخباري- أصدرت محكمة قصر النيل في مصر أمس السبت، حكما بمعاقبة مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 500 جنيه، بتهمة حيازة سلاح أبيض.

اضافة اعلان


وتعود القضية إلى شهر ديسمبر الماضي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، من إيقاف مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا بعد اتهامه بحيازة سلاح أبيض، في منطقة الزمالك بالقاهرة.

كما أظهرت التحريات الأولية أن حمو بيكا كان هارباً من تنفيذ 3 أحكام قضائية ضده، وهو ما يضاف إلى ملفه القانوني.


وباشرت نيابة قصر النيل بعدها التحقيق مع حمو بيكا، وأصدرت قرارا بإحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكما بالسجن ضده لمدة عام.

 

العربية

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

الوفيات وفيات الأحد 2-3-2025

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل الأمن العام ينعى الوكيل أول الصرايرة

ل

طب وصحة لمرضى السكري والضغط.. إليكم هذه النصائح خلال رمضان

ل

طب وصحة ما أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان؟

وزارة الصحة

أخبار محلية فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة .. أسماء

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو يسرع تسليم مساعدات عسكرية أميركية لإسرائيل

ت

طب وصحة 8 أطعمة غنية بالألياف يمكنها تحسين عملية الهضم بشكل طبيعي

ا

فن ومشاهير لمدة عام.. السجن لحمو بيكا بتهمة حيازة سلاح



 




الأكثر مشاهدة