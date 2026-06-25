لمى قيس تحصد لقب "ذا فويس كيدز 2026" - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت الحلقة الختامية من برنامج "ذا فويس كيدز 2026" لحظات مؤثرة ومنافسة قوية انتهت بتتويج لمى قيس من فريق الفنانة داليا مبارك بلقب الموسم، بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت من الجمهور العربي.



افتُتحت الحلقة بأداء جماعي للمشتركين الثلاثة المتأهلين: لمى قيس من فريق داليا مبارك، ومحمد عادل من فريق رامي صبري، وساري صليبي من فريق الشامي، حيث قدموا أغنية "شكراً من هنا لبكرة" للفنان عمرو دياب.

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كما شهدت الحلقة أجواءً ودية بين أعضاء لجنة التحكيم الذين تبادلوا كلمات التقدير والإشادة في ختام الموسم.



وقدمت لمى قيس أداءً مميزاً لأغنية "اختلفنا" للفنان محمد عبده، كما شاركت المسرح مع مدربتها داليا مبارك في لوحة غنائية خاصة. وخلف الكواليس، أثرت لمى الجميع برسالة وجهتها إلى داليا مبارك، عبّرت فيها عن امتنانها الكبير لدعمها، ووصفتها بأنها كانت بمثابة الأم والأخت والصديقة طوال فترة البرنامج، ما دفع داليا إلى البكاء تأثراً.



من جهتها، أكدت داليا مبارك أن مشاركتها في البرنامج كانت تجربة إنسانية قبل أن تكون تحكيمية، مشيرة إلى أنها ركزت على الإحساس والروح في اختيار المواهب، وتعاملت مع أعضاء فريقها كعائلة واحدة.



كما لفتت داليا الأنظار في الحلقة النهائية بإطلالة أنيقة حملت توقيع المصمم خالد مروان، بإشراف منسقة الأزياء سامية محمد، بينما تولى فريق متخصص تنفيذ المكياج وتسريحة الشعر.



وعلى الصعيد الفني، تواصل داليا مبارك العمل على ألبومها الغنائي الجديد، إلى جانب التحضير لتعاونات ومشروعات فنية عالمية مرتقبة خلال الفترة المقبلة.

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