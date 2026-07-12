لم تفلح محاولات إنقاذها.. رحيل فنانة هندية شهيرة عن 88 عاماً

12:13 م

الوكيل الإخباري- توفيت المغنية الهندية الشهيرة إس. جاناكي، الملقبة بـ"عندليب جنوب الهند"، عن عمر 88 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 6 عقود تركت خلالها بصمة كبيرة في موسيقى السينما الهندية. اضافة اعلان





ورحلت جاناكي في مدينة ميسورو بعد تعرضها لتوقف في القلب أثناء تلقي العلاج في المستشفى، رغم محاولات إنقاذها.



وخلال مسيرتها، سجلت أكثر من 40 ألف أغنية بنحو 20 لغة هندية، وفازت بـ4 جوائز وطنية كأفضل مغنية تشغيلية، إضافة إلى العديد من التكريمات الرسمية.



ونعاها عدد من كبار المسؤولين والفنانين في الهند، مؤكدين أن رحيلها يمثل خسارة كبيرة لعالم الموسيقى، وأن صوتها سيبقى حاضرًا في ذاكرة أجيال من محبي السينما الهندية.





