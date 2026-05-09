السبت 2026-05-09 03:53 م

لم يحضرا جنازته.. محبو الراحل هاني شاكر يشنون هجوما عنيفا على فنانين شهيرين

الراحل هاني شاكر
الراحل هاني شاكر
 
السبت، 09-05-2026 01:37 م
الوكيل الإخباري-   انتقد محبو الفنان الراحل هاني شاكر عددا من الفنانين الذين تغيبوا عن حضور جنازة وعزاء الأخير، ونال النجمان عمرو دياب وأحمد سعد النصيب الأكبر من تلك الانتقادات.اضافة اعلان


وجاء غضب محبي شاكر على الفنان عمرو دياب باعتباره واحداً من النجوم الذين عاصروا الفنان الراحل في فترة من الفترات وأنه يعد النجم الأول في الغناء حالياً وكان من المفترض أن يكون أول الحاضرين.

أما أحمد سعد، فكان الانتقاد أشد وأقسى، حيث كان الفنان الراحل حريصاً في عدد من لقاءاته التلفزيونية أن يكشف علاقة الصداقة التي تربطه بسعد، خاصة بعد تقديمهما أغنية مشتركة حققت نجاحاً كبيراً وقت طرحها.
 
يُذكر أن شاكر توفي يوم الأحد الماضي بعد معاناته الأخيرة مع المرض داخل أحد المستشفيات في باريس.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علما الأردن والبحرين

أخبار محلية الأردن يؤكد دعمه للبحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها

السعودية: تشغيل أكثر من 5300 رحلة وتوفير أكثر من 2.21 مليون مقعد على متن قطار الحرمين خلال الحج

عربي ودولي السعودية: تشغيل أكثر من 5300 رحلة وتوفير أكثر من 2.21 مليون مقعد على متن قطار الحرمين خلال الحج

"الواحة" في معان.

أخبار محلية "تطوير معان" تعلن جاهزية "الواحة" لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

كريستيانو رونالدو للأردني علي العزايزة

أخبار محلية لن تصدق ما قاله كريستيانو رونالدو للأردني علي العزايزة

مدخل مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة في المغرب

ولي العهد يدعو للتصويت لهدف موسى التعمري في مسابقة أفضل هدف بالدوري الفرنسي https://jornews.com/post/147046

أخبار محلية ولي العهد يدعو للتصويت لهدف موسى التعمري كأجمل هدف بالدوري الفرنسي

عربات تلفريك عجلون

أخبار محلية إغلاق تلفريك عجلون مؤقتاً لإجراء الصيانة الدورية حتى الأربعاء المقبل

جانب من جولة ميدانية لوزير النقل نضال القطامين في محافظتي معان والعقبة

أخبار محلية وزير النقل: قطاع النقل يدخل مرحلة مفصلية تستدعي رفع الكفاءة وتكامل الجهود



 
 






الأكثر مشاهدة

 