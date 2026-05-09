لم يحضرا جنازته.. محبو الراحل هاني شاكر يشنون هجوما عنيفا على فنانين شهيرين

الوكيل الإخباري- انتقد محبو الفنان الراحل هاني شاكر عددا من الفنانين الذين تغيبوا عن حضور جنازة وعزاء الأخير، ونال النجمان عمرو دياب وأحمد سعد النصيب الأكبر من تلك الانتقادات. اضافة اعلان





وجاء غضب محبي شاكر على الفنان عمرو دياب باعتباره واحداً من النجوم الذين عاصروا الفنان الراحل في فترة من الفترات وأنه يعد النجم الأول في الغناء حالياً وكان من المفترض أن يكون أول الحاضرين.



أما أحمد سعد، فكان الانتقاد أشد وأقسى، حيث كان الفنان الراحل حريصاً في عدد من لقاءاته التلفزيونية أن يكشف علاقة الصداقة التي تربطه بسعد، خاصة بعد تقديمهما أغنية مشتركة حققت نجاحاً كبيراً وقت طرحها.



يُذكر أن شاكر توفي يوم الأحد الماضي بعد معاناته الأخيرة مع المرض داخل أحد المستشفيات في باريس.









