لم يحضر حفلها الأخير... ما حقيقة إنفصال أصالة عن زوجها فائق حسن؟

وقالت أصالة خلال تصريحات تلفزيونية على هامش حفلها في دبي، ردّاً على سؤال حول سبب غياب زوجها: "فائق زوجي مش معايا لأن إحنا مشغولين، كل واحد مشغول بشغله، والناس صارت قاسية وباقول لهم بطلوا تعملوا شائعات. الحمد لله إحنا أمورنا كويسة وربنا يبعد عننا الشر وعنكم".
