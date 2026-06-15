الإثنين 2026-06-15 10:40 ص

لم يدم طويلاً.. تطور مفاجئ في قصة انفصال إعلامية شهيرة

تءلغعت
ريهام سعيد وزوجها
 
الإثنين، 15-06-2026 08:19 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عودتها إلى زوجها، بعد ساعات من إعلان انفصالهما، مؤكدة أن ما حدث كان خلافاً عابراً انتهى سريعاً.

اضافة اعلان


وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على "فيسبوك": "الحمد لله، مفيش حاجة، خلاف صغير وعدّى على خير، وكان المنشور قد نُشر في لحظة غضب"، مشيرةً إلى أن الأزمة انتهت خلال وقت قصير.


وكانت ريهام سعيد قد أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان انفصالها عن زوجها، والد ابنها، عقب زواج استمر 10 سنوات.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الهميسات يهنئ الأردنيين بمناسبة رأس السنة الهجرية

شؤون برلمانية الهميسات يهنئ الأردنيين بمناسبة رأس السنة الهجرية

البنك المركزي: نراجع المدفوعات غير المعتادة على "كليك" لمنع الاحتيال

أخبار محلية تنويه بخصوص مستخدمي "كليك" في الأردن

ارتفاع كبير وقفزة مفاجئة على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي ارتفاع كبير وقفزة مفاجئة على أسعار الذهب في الأردن

"إي فواتيركم"

أخبار محلية توضيح بخصوص نظام "إي فواتيركم" في الاردن

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

عربي ودولي كاتس: إسرائيل تعارض الانسحاب من لبنان وستبقي قواتها بالمناطق الأمنية

إطلاق مجتمع أكاديمية غرفة تجارة عمّان للتدريب

أخبار محلية إطلاق مجتمع أكاديمية غرفة تجارة عمّان للتدريب

وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير

عربي ودولي بن غفير يهاجم الاتفاق الأميركي الإيراني

أكثر من 16 مليون عملية دخول إلى منصة أجيال التعليمية

أخبار محلية أكثر من 16 مليون عملية دخول إلى منصة أجيال التعليمية



 
 






الأكثر مشاهدة

 