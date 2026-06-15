لم يدم طويلاً.. تطور مفاجئ في قصة انفصال إعلامية شهيرة

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على "فيسبوك": "الحمد لله، مفيش حاجة، خلاف صغير وعدّى على خير، وكان المنشور قد نُشر في لحظة غضب"، مشيرةً إلى أن الأزمة انتهت خلال وقت قصير.
وكانت ريهام سعيد قد أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان انفصالها عن زوجها، والد ابنها، عقب زواج استمر 10 سنوات.
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