لم يدم طويلاً.. تطور مفاجئ في قصة انفصال إعلامية شهيرة

الوكيل الإخباري- أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عودتها إلى زوجها، بعد ساعات من إعلان انفصالهما، مؤكدة أن ما حدث كان خلافاً عابراً انتهى سريعاً.

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وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على "فيسبوك": "الحمد لله، مفيش حاجة، خلاف صغير وعدّى على خير، وكان المنشور قد نُشر في لحظة غضب"، مشيرةً إلى أن الأزمة انتهت خلال وقت قصير.