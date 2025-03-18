لن يستمر حتى نهاية رمضان.. مفاجأة حول موعد انتهاء مسلسل "معاوية"

الوكيل الإخباري- كشفت مجموعة MBC عن مفاجأة بخصوص عدد حلقات مسلسل "معاوية" الذي يعرض ضمن سباق دراما رمضان 2025. أكد بسام البريكان، مدير عام التواصل المؤسسي في MBC، أن المسلسل سينتهي في يوم الجمعة 21 رمضان، حيث تم تصويره ليكون مكونًا من 21 حلقة فقط، بدلاً من 30 حلقة المعتادة في الأعمال الرمضانية. وذكر البريكان أن هذا القرار كان منذ البداية لضمان عدم إطالة العمل بطريقة تؤثر على الحبكة الدرامية.



المسلسل أثار جدلاً منذ الإعلان عنه بسبب تناوله لشخصية الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، وهو ما أدى إلى نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. واختلفت الآراء حول المسلسل بين مؤيدين يرون أنه يسلط الضوء على مرحلة هامة في التاريخ العربي الإسلامي، وآخرين يعتبرون أنه قد يثير جدلاً دينياً ومذهبياً، مما أدى إلى منعه في العراق.



وشارك في بطولة المسلسل العديد من النجوم العرب، من بينهم لجين إسماعيل، سامر المصري، وإياد نصار.

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