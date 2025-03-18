لن يستمر حتى نهاية رمضان.. مفاجأة حول موعد انتهاء مسلسل "معاوية"

المسلسل أثار جدلاً منذ الإعلان عنه بسبب تناوله لشخصية الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، وهو ما أدى إلى نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. واختلفت الآراء حول المسلسل بين مؤيدين يرون أنه يسلط الضوء على مرحلة هامة في التاريخ العربي الإسلامي، وآخرين يعتبرون أنه قد يثير جدلاً دينياً ومذهبياً، مما أدى إلى منعه في العراق.
وشارك في بطولة المسلسل العديد من النجوم العرب، من بينهم لجين إسماعيل، سامر المصري، وإياد نصار.
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