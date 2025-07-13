لهذا السبب نيكولا معوض يهاجم فضل شاكر

وقال معوض: "بأي بلد تاني، يلي متلو بيكون مكبوب بالحبس، مش عم بينزل ألبومات"، معبّرًا عن رفضه لمحاولات "تبرئة" شاكر دون محاسبة قانونية، وداعيًا المدافعين عنه إلى "الحياء"، على حد وصفه.
كما أشار معوض إلى تلقيه رسالة من صحافية موثوقة أخبرته بوجود معلومات مغلوطة حول القضية، مؤكّدًا استعداده للاعتذار إذا ثبت خطأ ما وصله، موضحًا أن دافعه ليس إثارة الجدل، بل "الحق ورضا الله".
فضل شاكر يرد: أنا بريء وتعرضت للابتزاز
من جهته، أصدر الفنان فضل شاكر بيانًا إعلاميًا أكد فيه "براءته من كل التهم التي لاحقته منذ أكثر من 13 عامًا،" واعتبر أن ما حدث معه "ملف سياسي لا قانوني".
وقال شاكر إنه لم يكن مطلوبًا قبل لجوئه إلى مخيم عين الحلوة، وإنه تلقى تهديدات بالقتل، قبل أن تُلصق به تهم لا تستند إلى أدلة قانونية. وأوضح أن حكمًا غيابيًا صدر ببراءته من الاشتباك مع الجيش اللبناني، وهو منشور رسميًا.
كما كشف عن تعرضه لمحاولات ابتزاز مالي من جهات رسمية، طلبت منه ملايين الدولارات لتسوية قضيته، على حد قوله، مشيرًا إلى أن "بعض النفوذ المرتبط بالنظام السوري السابق لا يزال يعرقل حلّ ملفه."
وفي ختام بيانه، وجّه فضل شاكر رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، آملاً أن يُدرَج ملفه ضمن الأولويات الإنسانية، مؤكّدًا استمراره في الغناء، واعدًا بإصدارات فنية قريبة.
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