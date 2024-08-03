ليلة موسيقية تجمع اللون الكلاسيكي بالحديث في ساحة جرش

الوكيل الإخباري - ليلة استثنائية جمعت الموسيقى الكلاسيكية بالحديثة في توليفة فنية ساحرة عاشها جمهور مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ38 في أمسية فنية مميزة أحيتها فرقة أوتوستراد سيمفونيك وأوركسترا المعهد الوطني بقيادة المايسترو والموسيقار الأردني الدكتور هيثم سكرية على خشبة مسرح الساحة الرئيسية في ليلة جرشية.



وقد بدأت الفرقة وصلتها الفنية بأغنية "الضفة" في رسالة تضامن وصمود مع أهلنا في غزة الصامدة والتي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير.



واستكملت الفرقة وصلتها الفنية بأغنية "استني شوي" التي تفاعل معها الجمهور وشاركه غنائها، واتبعها بأغنية "ألبير" التي شاركه الجمهور غنائها بحماس كبير ليطغى صوتهم على صوت الفنان يزن الروسان.



وعلى انغام اغنية "راحت يا خال" تعالت أصوات الجمهور، واتبعها بنخبة من اجمل أغاني الفرقة منها : "بغيابك" و"اركض على الجيم" التي تفاعل معها الجمهور .



وابدعت أوركسترا المعهد الوطني في عزف اجمل الألحان والإيقاعات التي مزجت عالمين من الفن بطريقة إبداعية ومبتكره اضفت جمالية مختلفة على المسرح.