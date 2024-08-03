ليلة موسيقية تجمع اللون الكلاسيكي بالحديث في ساحة جرش

وقد بدأت الفرقة وصلتها الفنية بأغنية "الضفة" في رسالة تضامن وصمود مع أهلنا في غزة الصامدة والتي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير.
واستكملت الفرقة وصلتها الفنية بأغنية "استني شوي" التي تفاعل معها الجمهور وشاركه غنائها، واتبعها بأغنية "ألبير" التي شاركه الجمهور غنائها بحماس كبير ليطغى صوتهم على صوت الفنان يزن الروسان.
وعلى انغام اغنية "راحت يا خال" تعالت أصوات الجمهور، واتبعها بنخبة من اجمل أغاني الفرقة منها : "بغيابك" و"اركض على الجيم" التي تفاعل معها الجمهور .
وابدعت أوركسترا المعهد الوطني في عزف اجمل الألحان والإيقاعات التي مزجت عالمين من الفن بطريقة إبداعية ومبتكره اضفت جمالية مختلفة على المسرح.
واختتمت الفرقة وصلتها الفنية بأغنية "سافر" التي شاركه الجمهور غنائها بحماس كبير أيضا، وقد كرم المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي ورئيس بلدية جرش احمد العتوم فرقة أوتوستراد والموسيقار الأردني د.هيثم سكرية بدرع المهرجان وشكرهم على هذه الليلة المميزة.
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