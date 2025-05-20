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ليلى زاهر وهشام جمال في ظهورهما الأول بعد الزفاف (فيديو)

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ليلى زاهر وهشام جمال
 
الثلاثاء، 20-05-2025 10:22 ص

الوكيل الإخباري-  شهد العرض الخاص لفيلم "المشروع X" الظهور الأول للفنانة ليلى أحمد زاهر مع زوجها المنتج والفنان هشام جمال بعد انتهاء شهر العسل. ورافقهما والدها الفنان أحمد زاهر وشقيقتها ملك، حيث قدّموا التهنئة للنجم كريم عبد العزيز وأبطال الفيلم.

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وكان الثنائي قد احتفلا بزفافهما في أجواء أسطورية عند أهرامات سقارة، حيث فاجأ هشام عروسه بأغنية خاصة بصوت حسين الجسمي، ما أثار تأثر ليلى التي بكت واحتضنته، قبل أن يراقصها والدها على أنغام "بنت أبويا".


حضر الحفل عدد كبير من النجوم، منهم ليلى علوي، يسرا، مصطفى شعبان، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، إيهاب توفيق، شيري عادل، داليا البحيري، وعبير صبري وغيرهم.

 

 

 

 

لها

 

 
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