ليلى زاهر وهشام جمال في ظهورهما الأول بعد الزفاف (فيديو)

وكان الثنائي قد احتفلا بزفافهما في أجواء أسطورية عند أهرامات سقارة، حيث فاجأ هشام عروسه بأغنية خاصة بصوت حسين الجسمي، ما أثار تأثر ليلى التي بكت واحتضنته، قبل أن يراقصها والدها على أنغام "بنت أبويا".
حضر الحفل عدد كبير من النجوم، منهم ليلى علوي، يسرا، مصطفى شعبان، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، إيهاب توفيق، شيري عادل، داليا البحيري، وعبير صبري وغيرهم.
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