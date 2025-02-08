مؤلف مسلسل 'حبق' يكشف سرّاً غريباً بعد البرومو الترويجي!

المؤلف بلال شحادات أشار إلى بعض المشاكل الإنتاجية التي تؤخر التصوير، لكنه أمل في الانتهاء من العمل قريبًا ليكون جاهزًا للعرض في رمضان.
المسلسل يضم مجموعة من النجوم السوريين واللبنانيين مثل سلوم حداد، نظلي الرواس، فادي صبيح، وغيرهم، وهو من تأليف بلال شحادات وإخراج باسم السلكا.
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