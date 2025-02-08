مؤلف مسلسل 'حبق' يكشف سرّاً غريباً بعد البرومو الترويجي!

الوكيل الإخباري- بدأ نجوم مسلسل "حبق" الترويج للعمل الذي سينافس في موسم رمضان 2025، حيث يظهر البرومو الأول المسلسل تفاعلاً كبيراً من الجمهور. يظهر فيه النجم مهيار خضور بدور "طيف" الذي يلتقي بكاريس بشار في دور "سليمى"، في مشهد رومانسي يتحول سريعًا إلى صراع بعد تعرّض البطلة لشظايا صاروخ مدمّر.

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المؤلف بلال شحادات أشار إلى بعض المشاكل الإنتاجية التي تؤخر التصوير، لكنه أمل في الانتهاء من العمل قريبًا ليكون جاهزًا للعرض في رمضان.



المسلسل يضم مجموعة من النجوم السوريين واللبنانيين مثل سلوم حداد، نظلي الرواس، فادي صبيح، وغيرهم، وهو من تأليف بلال شحادات وإخراج باسم السلكا.