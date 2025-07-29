ماجدة الرومي تشعل مواقع التواصل بتصرف غريب أمام فيروز - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت مراسم عزاء الموسيقار اللبناني زياد الرحباني، لحظة مؤثرة، حيث انهارت ماجدة الرومي من البكاء فور لقائها بالسيدة فيروز، وقبلت يدها في صالون كنيسة، رقاد السيدة في بكفيا.



وذهبت ماجدة الرومي لتعزية فيروز بعد وفاة زياد الرحباني، وعند رؤيتها لم تتمالك دموعها، وانحنت أمامها احتراماً وجثت على ركبتيها ثم قبلت يدها وسط صمت الحضور.

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