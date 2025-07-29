الثلاثاء 2025-07-29 08:04 ص
 

ماجدة الرومي تشعل مواقع التواصل بتصرف غريب أمام فيروز - فيديو

فيروز وابنتها ريما وماجدة الرومي
صورة تجمع الفمانة فيروز وابنتها ريما والفنانة ماجدة الرومي
 
الثلاثاء، 29-07-2025 07:00 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت مراسم عزاء الموسيقار اللبناني زياد الرحباني، لحظة مؤثرة، حيث انهارت ماجدة الرومي من البكاء فور لقائها بالسيدة فيروز، وقبلت يدها في صالون كنيسة، رقاد السيدة في بكفيا.

وذهبت ماجدة الرومي لتعزية فيروز بعد وفاة زياد الرحباني، وعند رؤيتها لم تتمالك دموعها، وانحنت أمامها احتراماً وجثت على ركبتيها ثم قبلت يدها وسط صمت الحضور.

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