ماجدة الرومي تشعل مواقع التواصل بتصرف غريب أمام فيروز - فيديو

وذهبت ماجدة الرومي لتعزية فيروز بعد وفاة زياد الرحباني، وعند رؤيتها لم تتمالك دموعها، وانحنت أمامها احتراماً وجثت على ركبتيها ثم قبلت يدها وسط صمت الحضور.
ماجدة الرومي تنحني وتُقبِّل يد فيروز خلال عزاء نجلها الراحل #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/38n3VIHldc— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 29, 2025
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