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ماجدة الرومي تطرح أغنيتها الجديدة وتستعد لمهرجان موازين

بلف
ماجدة الرومي
 
السبت، 21-06-2025 10:04 ص

الوكيل الإخباري-   طرحت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي أحدث أغنياتها بعنوان "بلا ولا أي كلام" عبر قناتها على "يوتيوب". الأغنية من كلمات ماجدة الرومي نفسها، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع حسان الحسن، بينما أخرج الفيديو كليب رامي أبو منصف. تتميز الأغنية بالكلمات الراقية والموسيقى العاطفية.

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وفي الوقت ذاته، تستعد ماجدة الرومي لإحياء حفلها في مهرجان "موازين – إيقاعات العالم" في دورته الـ20، المقرر في 28 يونيو الجاري. يعتبر مهرجان "موازين" من أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم العربي.


يُذكر أن ماجدة الرومي كانت قد طرحت آخر أغنياتها "قول يا قلبي" في فبراير الماضي.

 

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