ماجدة الرومي تطرح أغنيتها الجديدة وتستعد لمهرجان موازين

وفي الوقت ذاته، تستعد ماجدة الرومي لإحياء حفلها في مهرجان "موازين – إيقاعات العالم" في دورته الـ20، المقرر في 28 يونيو الجاري. يعتبر مهرجان "موازين" من أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم العربي.
يُذكر أن ماجدة الرومي كانت قد طرحت آخر أغنياتها "قول يا قلبي" في فبراير الماضي.
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