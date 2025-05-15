ماجد المصري نجم "إش إش" يتعرض لأزمة صحية

وقال المصري خلال كلمته أمام الطلاب:
"استقبالكم هزني جدًا... رغم إني لسه عامل عملية، لكن محبتكم خلتني أجي بنفسي."
ولم يخلُ اللقاء من خفة ظله المعتادة، إذ مازح الحضور قائلًا: "وممكن تحولولي فلوس على إنستا باي عادي."
أعماله الفنية المقبلة:
فيلم "السلم والثعبان": بطولة ماجد المصري وعمرو يوسف وأسماء جلال.
فيلم "الست لما": أمام النجمة يسرا، ومن تأليف كيرو أيمن، في إطار اجتماعي درامي.
مسلسل "إش إش": الذي عُرض في رمضان 2025 وحقق نجاحًا واسعًا وتصدر الترند
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