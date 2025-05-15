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ماجد المصري نجم "إش إش" يتعرض لأزمة صحية

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ماجد المصري
 
الخميس، 15-05-2025 09:16 ص

الوكيل الإخباري-   عبّر الفنان المصري ماجد المصري عن سعادته الكبيرة بتكريمه من جامعة بني سويف، مؤكدًا أن هذه اللفتة تحمل طابعًا خاصًا في ظل مروره بظروف صحية صعبة عقب خضوعه لعملية جراحية مؤخرًا.

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وقال المصري خلال كلمته أمام الطلاب:
"استقبالكم هزني جدًا... رغم إني لسه عامل عملية، لكن محبتكم خلتني أجي بنفسي."
ولم يخلُ اللقاء من خفة ظله المعتادة، إذ مازح الحضور قائلًا: "وممكن تحولولي فلوس على إنستا باي عادي."


أعماله الفنية المقبلة:
فيلم "السلم والثعبان": بطولة ماجد المصري وعمرو يوسف وأسماء جلال.
فيلم "الست لما": أمام النجمة يسرا، ومن تأليف كيرو أيمن، في إطار اجتماعي درامي.
مسلسل "إش إش": الذي عُرض في رمضان 2025 وحقق نجاحًا واسعًا وتصدر الترند 

 

لبنان 24

 
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