ماجد المصري يشعل الأجواء بتفاعله مع هدف منتخب مصر في كأس العالم - فيديو

الوكيل الإخباري- شارك الفنان المصري ماجد المصري جماهير منتخب بلاده فرحتها خلال منافسات كأس العالم 2026، حيث ظهر في أجواء حماسية أثناء تشجيعه للفراعنة لحظة تسجيل الهدف الأول لمصر في المباراة.



وعبّر المصري عن دعمه الكبير للمنتخب، وسط أجواء من الحماس والفخر التي عاشها المشجعون المصريون خلال البطولة، مؤكدًا مساندته للاعبين في مشوارهم العالمي. وكان الفنان قد عبّر سابقًا عن تفاؤله بمشاركة المنتخب في المونديال، مشيدًا بالروح العالية للفريق.



وتفاعل الجمهور مع لحظة احتفال ماجد المصري، التي عكست حالة الفرح الكبيرة التي رافقت ظهور منتخب مصر في كأس العالم 2026.



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