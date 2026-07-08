ماجد المصري يشعل الأجواء بتفاعله مع هدف منتخب مصر في كأس العالم - فيديو

وعبّر المصري عن دعمه الكبير للمنتخب، وسط أجواء من الحماس والفخر التي عاشها المشجعون المصريون خلال البطولة، مؤكدًا مساندته للاعبين في مشوارهم العالمي. وكان الفنان قد عبّر سابقًا عن تفاؤله بمشاركة المنتخب في المونديال، مشيدًا بالروح العالية للفريق.
وتفاعل الجمهور مع لحظة احتفال ماجد المصري، التي عكست حالة الفرح الكبيرة التي رافقت ظهور منتخب مصر في كأس العالم 2026.
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