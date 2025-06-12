ماجد المهندس يتعرض لأزمة صحية مفاجئة ونقله إلى المستشفى

وكشف مصدر مقرب من المهندس لصحيفة "الوطن" أن حالته الصحية تأثرت نتيجة الإجهاد أثناء تأدية مناسك الحج في الأيام الماضية، مؤكدًا أن وضعه مستقر ولا يحتاج سوى إلى الراحة لبعض الوقت، على أن يعود قريبًا لمتابعة نشاطه الفني بشكل طبيعي.
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