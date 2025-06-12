ماجد المهندس يتعرض لأزمة صحية مفاجئة ونقله إلى المستشفى

الوكيل الإخباري- تعرّض الفنان العراقي ماجد المهندس لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى ووضعه تحت الملاحظة الطبية، بحسب ما أعلنت الشركة المنظمة لأعماله عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل.

اضافة اعلان



وكشف مصدر مقرب من المهندس لصحيفة "الوطن" أن حالته الصحية تأثرت نتيجة الإجهاد أثناء تأدية مناسك الحج في الأيام الماضية، مؤكدًا أن وضعه مستقر ولا يحتاج سوى إلى الراحة لبعض الوقت، على أن يعود قريبًا لمتابعة نشاطه الفني بشكل طبيعي.