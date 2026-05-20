ماجد المهندس يحسم الجدل حول شائعة توقيف فائق حسن بفيديو جديد

الوكيل الإخباري- حسم الفنان العراقي ماجد المهندس الجدل حول الأنباء المتداولة بشأن توقيف الشاعر ومدير أعماله فائق حسن، زوج الفنانة أصالة نصري، في مطار دبي.

ونشر ماجد المهندس مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" ظهر فيه برفقة فائق حسن داخل أحد استوديوهات التسجيل، أثناء العمل على اللمسات الأخيرة للجزء الثاني من ألبومه الجديد، في تأكيد عملي على عدم صحة الشائعات.



وكانت أنباء قد انتشرت أخيراً عن توقيف فائق حسن على خلفية قضية نصب واحتيال، قبل أن ينفي هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة.

A post shared by Majid Almohandis ماجد المهندس. (@majidalmohandis)